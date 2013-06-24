До виконання суспільно корисних робіт у межах проєкту «Армія відновлення» залучено вже 3314 безробітних у дев’яти регіонах. Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«Ми залучаємо людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни і так надаємо їм змогу перейти у статус зайнятих осіб та отримувати щонайменше 6700 гривень. На сьогодні 3314 безробітних вже виконують такі роботи у дев’яти областях. Серед цих людей майже в рівних пропорціях є жінки та чоловіки, більшість із них (52%) — найбільш працездатного віку 35—50 років. Вони проживають переважно в маленьких містах, трохи рідше — у сільській місцевості, мають професійно-технічну (51%) або вищу (27%) освіту», — розповіла Тетяна Бережна.

На сьогодні за виконання таких робіт безробітним виплачено вже 18,3 мільйона гривень. Заступник міністра повідомила, що проєкт «Армія відновлення» діятиме і наступного року, тому на організацію громадських та суспільно корисних робіт у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік передбачено 154 мільйони гривень.