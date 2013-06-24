Понад 2000 безробітних залучено до виконання суспільно корисних робіт у шести областях у межах проєкту «Армія відновлення». Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«Регіональна влада активно організовує на місцях суспільно корисні роботи, спрямовані на відновлення країни, і залучає до них дедалі більше безробітних. На сьогодні такі роботи проводять у Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях. Із грудня їх буде організовано у Волинській та Запорізькій областях. У суспільно корисних роботах задіяні люди, що втратили роботу. Вони перейшли у статус зайнятих осіб і отримують оплату за виконання таких робіт щонайменше 6700 гривень. Держава виплатила їм уже 8,5 мільйона гривень», — розповіла посадовець.

Найчастіше людей залучають до заготівлі дров для населення, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття, ремонтно-відновлювальних робіт тощо.