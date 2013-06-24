Держава виплатила понад30 мільйонів гривень безробітнимза виконання суспільно кориснихробіт у межах проєкту «Арміявідновлення». Це повідомила заступникміністра економіки ТетянаБережна.

«На сьогодні до «Армії відновлення» залучено вже понад 5 тисяч безробітниху десяти областях. Держававиплатила їм за виконання суспільнокорисних робіт понад 30 мільйонівгривень, зокрема з початку2023 року — 6,3 мільйона. Цього рокууряд збільшив фінансування навиконання таких робіт до 104 мільйонівгривень. Сподіваємося, що іншірегіони найближчим часом долучатьсядо цього проєкту, а в областях,де їх розпочато, активніше залучатимутьдо них безробітних», —розповіла Тетяна Бережна.

За її словами, до виконання таких робіт найбільше безробітних нині залучено в Полтавській області — майже 1500 осіб, Сумській — понад 1000, Київській — більш як 900, Донецькій — 710 осіб.

Види суспільно корисних робіт залежатьвід потреб конкретного регіону.Безробітних залучають до розбирання завалів і відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій, облаштування підвальних приміщень під укриття, фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим, плетіння маскувальних сіток. За виконаннятаких робіт вони отримують щонайменше6700 гривень, це більше,ніж середній розмір виплати допомогиз безробіття.

Заступник міністра зазначила, щосеред безробітних, яких залучаютьдо «Армії відновлення», — і чоловіки,і жінки в майже однакових пропорціях.Більшість із них — люди найбільш працездатного віку 35—50 років, за професійною групою це переважно кваліфіковані робітники (сільського та лісового господарства, з інструментом, з обслуговування технологічного устаткування та машин).

Мінекономіки нагадує, що проєкт«Армія відновлення» уряд запровадиввосени 2022 року для залученнялюдей, які тимчасово втратилироботу, до відбудови країни черезвиконання ними суспільно кориснихробіт.