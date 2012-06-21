Колишній форвард "Динамо" та збірної України 36-річний Артем Мілевський завершив свої професійні виступи.

Нападник не зміг знайти собі нову команду під час міжсезоння, тому вирішив попрощатися із футболом, повідомляє Gazeta.ua.

Мілевський у своїй кар'єрі захищав кольори клубів "Динамо" Київ, "Газіантепспор" Туреччина, "Гайдук" і "Спліт" Хорватія, "Конкордія" Румунія, "Тосно" Росія, "Динамо" Брест, "Кішварда" Угорщина.

У складі збірної України провів 50 матчів та забив вісім голів, грав на Кубку-2006 і Євро-2012. Був найкращим бомбардиром УПЛ сезону 2008/11.

Зоряним часом Артема Мілевського були виступи за "Динамо" в сезоні 2009/10. З киянами нападник вигравав чотири чемпіонські титули та чотири Кубки України. Після відходу із "Динамо" став чемпіоном Білорусі в складі "Динамо" Брест. Зараз Мілевський веде свій канал "Міля".