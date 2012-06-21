На Олімпіаді відбувся фінал в артистичному плаванні (дует, довільна програма). Україну представляли Марта Федина та Анастасія Савчук.
За підсумками двох програм – технічної та довільної українки набрали 189,4620 бали і стали бронзовими призерками Олімпійських ігор. Вони показали третій результат і завоювали бронзу. У битві з Японією Федіна та Савчук зуміли виступити краще і взяли третє місце.
Золото і срібло взяли ОКР і Китай.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав дівчат, головну тренерку збірної Світлану Саідову, президента Федерації України з синхронного плавання Ігоря Лисова з неймовірним успіхом наших русалоньок.
«Ви довго йшли до цієї медалі, не здавалися, не опускали руки, а щоденно працювали заради олімпійської мрії! Ваша сьогоднішня бронза – на вагу «золота». Дякує за ці неперевершені емоції», - йдеться у привітанні.