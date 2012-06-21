Протокол між Кабінетом Міністрів України і урядом Молдови про внесення змін до угоди про вільну торгівлю підписали цими вихідними Прем’єр-міністри обох країн Денис Шмигаль і Наталія Гавріліце. Доповнення передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуть пан’євросередземноморські правила походження товарів.

«Це велика зміна в торговельних відносинах. Перехід на такі правила об’єднує українську й молдовську угоди про асоціацію з ЄС в одну систему. Рік тому ми зробили такий крок із Грузією. Тож тепер поєднуємо торговельні режими всіх держав «Асоційованого тріо» між собою та з ЄС», — прокоментував Денис Шмигаль.

Система пан’євросередземноморської кумуляції дає змогу торгувати товарами, виробленими з компонентів, що можуть походити з усіх країн у цій системі. «Цей протокол — ще один крок до виходу країн «Асоційованого тріо» з торгових відносин СНД і переходу до ЄС-центричної економіки», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Наталія Гавріліце зазначила, що протокол підтверджує готовність сприяти торговельним відносинам між обома країнами зокрема на шляху європейської інтеграції.

Колеги домовилися започаткувати роботу в межах «Асоційованого тріо» на рівні прем’єрів. «Сподіваємося на поглиблення всебічної співпраці в межах «Асоційованого тріо» з кінцевою метою — повноправного членства в Європейському Союзі», — сказав Прем’єр-міністр України.

Домовлено про відновлення найближчим часом роботи двосторонніх механізмів, зокрема Спільної міжурядової комісії з питань торговельно-економічної співпраці та її робочої групи. А також активізувати переговорні процеси з питань договірно-правового врегулювання умов експлуатації Дністровського комплексного гідровузла й прискорити будівництво мостового переходу Ямпіль — Косеуць (Україна профінансувала 100% авансового платежу для його будівництва і вже активно реконструює ділянку дороги, яка веде до нього) та магістралі Київ — Кишинів. У перспективі це відкриває додаткові можливості розвитку транспортного сполучення між Україною та Молдовою і запровадження нових залізничних рейсів.

У Кишиневі Денис Шмигаль зустрівся зі спікером парламенту Молдови Ігорем Гросу. Ішлося про реалізацію спільних проєктів, зокрема розбудову прикордонної інфраструктури.