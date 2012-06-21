Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»



Про те, що між Марсом і Юпітером обертається справжній Клондайк, вчені дізналися зовсім недавно. Коли на астероїд Психея звернув свій погляд знаменитий телескоп «Хаббл».

Вченим NASA вперше вдалося розглянути обидві його сторони в ультрафіолетовому світлі. Саме це і дозволило отримати відомості про склад астероїда. Оцінити його багатство, в порівнянні з яким навіть Клондайк виглядає жалюгідними копальнями.

З’ясувалося, що Психея буквально напхана цілим букетом металів. І не тільки залізом і нікелем, але і рідкісними, зокрема золотом, платиною, кобальтом, іридієм та ренієм. Причому в таких кількостях, що, за приблизними оцінками, їх ціна складає близько 10 000 квадрильйонів доларів. Це більше, ніж вся нинішня світова економіка.

Раніше більшість вчених поставилися до цієї сенсації скептично, вважаючи, що для такої заяви недостатньо доказів. І ось зараз автори повідомили, такі дослідження проведені. Аналіз температури астероїда дозволив з'ясувати нові подробиці про його склад. Крім того, дослідження вказало на незвично високу щільність астероїда. Таким чином, нова робота астрономів підтвердила основну гіпотезу: небесне тіло вартує більше, ніж вся світова економіка.

А найточніший склад і походження астероїда буде розкрито у 2022 році, коли NASA відправить безпілотний космічний корабель для його вивчення. Чим може закінчитися ця місія NACA? І чи не збираються ентузіасти доставити його на Землю, щоб зробити тут економічний переворот? Автори роботи заспокоюють, що астероїд не може потрапити на Землю, для цього немає жодних технологій.