Міжнародна фармацевтична компанія AstraZeneca пожертвувала 400 000 $ через United24 на апарати УЗД, які допоможуть з якісною діагностикою поранених. Це вже другий внесок AstraZeneсa через United24. Уперше компанія задонатила 500 000 $ у межах збору першої леді на автомобілі швидкої допомоги.

Апарати УЗД будуть двох видів: стаціонарні та портативні.

«Як відомо, ультразвукове дослідження — затребувана діагностика, завдяки якій можна безболісно, нешкідливо і швидко вивчити стан внутрішніх органів людини. Цим і пояснюється широке застосування апаратів УЗД у всіх медичних секторах. За функціональністю портативні апарати не відрізняються від стаціонарних, однак перші можна використовувати для обстеження на догоспітальному етапі чи нетранспортабельних пацієнтів, що особливо актуально під час війни», — каже заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.