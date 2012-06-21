ДЕ І КОЛИ СПОСТЕРІГАТИ?

Ярослав САДОВИЙ

для «Урядового кур’єра»

Вибух зірки, що знаходиться на відстані 4556 світлових років від Землі, можна спостерігати неозброєним оком, повідомляє The Sun.

Спалах подвійної зірки RS Змієносця, що складається з білого карлика і червоного гіганта спостерігають астрономи протягом останнього тижня як в північній, так і в південній півкулях. Вчені розповідають, що це – один з найбільш яскравих спалахів за останній час.

Зірка відноситься до класу «повторних нових» зірок – астрономічних об'єктів, що вибухають з певною періодичністю. Так, спалахи RS Змієносця вже відбувалися в 1967, 1985, 2006 роках.

«RS Змієносця – білий карлик з червоним гігантом-компаньйоном. Останній скидає на білий карлик зоряну речовину. Кожні 20 років або близько того накопичується досить маси, яка змушує поверхню білого карлика вибухнути», – каже доктор Патрік Трейтхардт.

Щоб побачити зірку неозброєним оком, треба на чистому небі звернути увагу на сузір'я Змієносця. RS Змієносця буде незначно виділятися своєю яскравістю на загальному тлі.

На думку астрономів, спалах можна буде спостерігати ще кілька днів.

Раніше повідомлялося, що вченим вдалося сфотографувати момент спалаху наднової зірки, маса якої в десятки разів перевищувала масу Сонця.