Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Астрономи з університету Бостона (США) виявили зірку LP 40-365/, що швидко рухається, приблизно у 2000 світлових роках від Землі. Однак технічно цей космічний об'єкт більше не зірка, а залишок масивного білого карлика, який пережив вибух гігантської наднової. Тепер цей осколок рухається до краю Чумацького Шляху зі швидкістю майже 3,2 млн км / год, яка дозволяє йому покинути Галактику.

Згідно з дослідженням, опублікованим в The Astrophysical Journal Letters, LP 40-365 належить до унікального типу зірок, які вважаються одними з найшвидших. Крім того, в той час як зірки, подібні до нашого Сонця, складаються з гелію і водню, ті, які пережили вибух наднової, багаті різними металами.

Аналізуючи інформацію, отриману з космічних телескопів Hubble і ТESS, дослідники виявили, що LP 40-365 не тільки готова вилетіти з Чумацького Шляху, а й обертається, змінюючи свою яскравість кожні дев'ять годин. Для фрагмента зірки, яка пережила вибух наднової, це досить низьке значення, враховуючи швидкість, з якою вона долає космічний простір. За оцінками дослідників, відносно невелика швидкість обертання LP 40-365 вказує на те, що об'єкт утворився з подвійної зоряної системи – дуже щільних білих карликів, один з яких поглинув масу свого компаньйона перед вибухом.

За словами вчених, нові спостереження за цією «зоряною шрапнеллю» можуть надати більше даних про інші зірки з аналогічним минулим. «Розуміючи, що відбувається з цією конкретною зіркою, ми можемо зрозуміти, що відбувається з багатьма іншими подібними зірками, що виникли в такій же ситуації», – додали вчені.