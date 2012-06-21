Астрономи виявили приховану чорну діру через її вплив на міжзоряну газову хмару. Ця чорна діра має середню масу – одна з понад 100 мільйонів тихих чорних дір, які, як очікується, можуть ховатися в нашій Галактиці. Результати дослідження спонукають вчених до пошуку інших прихованих чорних дір і допомагають вченим зрозуміти їх еволюцію.
Дослідницька група на чолі з Шуніей Такекавою з Національної астрономічної обсерваторії Японії помітила HCN – 0,009-0,044, газову хмару, яка дивним чином рухається поблизу центру нашої Галактики в 25 000 світлових років від Землі в сузір'ї Стрільця. Вони використовували ALMA (Великий міліметровий / субміліметровий масив Atacama) для спостереження хмари з високою роздільною здатністю і виявили, що вона обертається навколо невидимого масивного об'єкта.
Такекава пояснює: «Докладний кінематичний аналіз показав, що величезна маса, яка в 30000 разів більша за Сонце, зосереджена в регіоні, набагато меншому, ніж наша Сонячна система. Відсутність тут будь-якого об'єкта вказуює на те, що в цьому місці знаходиться чорна діра проміжної маси. Аналізуючи інші аномальні хмари, ми сподіваємося виявити інші тихі чорні діри».
Томохару Ока, професор Університету Кейо і со-лідер команди, додає: «Важливо, що ця чорна діра проміжної маси була виявлена всього у 20 світлових роках від надмасивної чорної діри в центрі Галактики. У майбутньому її засмокче надмасивна чорна діра; так само, як газ наразі потрапляє в неї. Це підтверджує модель злиття і росту чорної діри ».
ДОВІДКА «УК»
Чорні діри – це об'єкти з такою сильною гравітацією, що все, включаючи світло, засмоктується і не може вирватися. Оскільки чорні діри не випромінюють світло, астрономи повинні зробити висновок про їх існування по ефектах, коли їхня гравітація впливає на інші об'єкти. Маса чорних дір коливається в межах п’яти мас Сонця до надмасивних чорних дір, які в мільйони разів більші за масу Сонця. Астрономи вважають, що маленькі чорні діри зливаються і поступово перетворюються у великі, але ніхто ніколи не виявляв чорну діру з проміжною масою, яка в сотні або тисячі разів перевищує масу Сонця.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»