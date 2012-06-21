Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Вчені з Німеччини, Великобританії і США виявили зірку рідкісної каплеподібної форми. Дослідники вважають, що це частина подвійної зоряної системи, що рухається до злиття з утворенням наднової. Просто другу частину системи, білого карлика, не видно. Результати вчені опублікували в журналі Nature Astronomy.

Зоряна система HD265435 знаходиться на відстані приблизно 1500 світлових років від нас і складається з гарячої субкарлікової зірки і білого карлика, що роблять повний оберт навколо одна одної приблизно за 100 хвилин.

Білі карлики – це вмираючі зірки, які виробили все своє паливо і стиснулися, ставши дуже маленькими, але надзвичайно щільними. Наступної, завершальної стадії, коли ядро білого карлика повторно запалюється в результаті термоядерного вибуху, виникає наднова типу Ia.

Це відбувається, коли білий карлик набирає масу, відому як межа Чандрасекара – в 1,4 рази перевищує масу Сонця. Таке можливо в двох випадках: коли білий карлик акумулює речовину з навколишнього середовища або коли він зливається з іншою зіркою.

Другий сценарій вкрай рідкісний, але дослідники вважають, що для пояснення феномена HD265435 підходить саме він. Справа в тому, що в системі HD265435 астрономи не бачать білого карлика, а тільки його компаньйона – більш яскраву субкарликову зірку, форма якої спотворена інтенсивною гравітацією білого карлика.

Використовуючи дані супутника NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), астрономи встановили, що яскравість гарячого субкарлика згодом змінюється, що говорить про спотворення його форми через сусідство масивного об'єкта. Використовуючи вимірювання променевої швидкості і швидкості обертання, отримані в Паломарскій обсерваторії і обсерваторії Кека, а також шляхом моделювання, вчені розрахували, що на субкарлик впливає прихований масивний об'єкт типу білого карлика, який за масою приблизно дорівнює Сонцю, а за розмірами трохи менший за Землю. Дослідники вважають, що дві зірки знаходяться в стані зближення по спіралі, яке закінчиться приблизно через 70 мільйонів років злиттям з утворенням наднової типу Ia.

«Ми не знаємо точно, як вибухають ці наднові, але ми знаємо, що в даному випадку це повинно статися, тому що бачимо, що це відбувається в інших місцях у Всесвіті, – наводить слова першого автора статті доктора Інгрід Пелісолі (Ingrid Pelisoli) пресреліз Уорікського університету. – Один із способів полягає в тому, що білий карлик набере достатньо маси від гарячого субкарлика в міру того, як вони будуть обертатися навколо одна одної і зближуватися. Матерія почне залишати гарячий субкарлик і падати на білий карлик. Інший варіант – вони втрачатимуть енергію через випромінювання гравітаційних хвиль і зближуватися, поки не зіллються. У будь-якому з двох випадків, як тільки білий карлик набере достатню масу, він стане надновою».