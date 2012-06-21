Астрономи вперше зафіксували швидкий радіосплеск з регулярною повторюваністю. Загадковий радіосигнал з глибокого космосу, виявлений міжнародним колективом астрономів, повторюється кожні шістнадцять днів. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
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Швидкі радіосплески (Fast radio burst, FRB) – таємничий феномен, який не дає спокою астрономам вже більше десяти років. Йдеться про потужні радіосигнали невідомої природи, які тривають не більше декількох мілісекунд. Потужність кожного зі сплесків порівнянна з енергією, що виробляється нашим Сонцем протягом декількох десятків тисяч років. Джерела сигналу розташовані у мільярдах світлових років від Землі, тому детально вивчити FRB наразі не є можливим.
Досі вважалося, що кожен FRB є унікальною подією, яка ніколи більше не повторюється. Але тепер, коли вчені відкрили циклічний сигнал FRB 180916.J0158 + 65, стало ясно, що швидкі радіосплески можуть повторюватися. Джерело FRB 180916.J0158 + 65 випускає один або два викиди щогодини протягом чотирьох днів, а потім замовкає на дванадцять днів, після чого цикл повторюється.
Вчені вважають, що джерелом FRB є чорна діра з навколозоряною масою, яка обертається навколо якогось іншого об'єкта. Інше пояснення – сигнал періодично блокується через гравітаційні сили чорної діри.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", астрономи вивчили найгарячішу екзопланету нашої галактики. На ній від високої температури розриваються на «шматки» молекули.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»