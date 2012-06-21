Супутник Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу зафіксував скупчення пульсуючих червоних гігантів - зірок на передостанньому етапі їхнього життя.

Вченим вдалося записати звуки цих пульсуючих космічних тіл, повідомляє пресслужба NASA.

"Під поверхнею зірок, таких як Сонце, гарячий газ підіймається, охолоджується й знову опускається. Його рух створює звукові хвилі перемінного тиску, які взаємодіють одна з одною і викликають стійкі коливання з періодами в декілька хвилин, що провокує легкі зміни яскравості", - йдеться у повідомленні.

Музичні інструменти звучать по-різному через їхні фізичні відмінності. Те саме спостерігають астрономи під час коливання зірок. Звуки відрізняються залежно від внутрішньої структури, маси та розміру кожної зірки. Наприклад, зірки-гіганти пульсують набагато повільніше.

Дослідження таких коливань може допомогти науковцям точніше визначати фундаментальні властивості великої кількості зірок.

Раніше космічний телескоп Hubble Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу сфотографував на початку серпня спіральну галактику IC 1954 у сузір'ї Годинник. Галактика в цьому сузір'ї розташована за майже 45 млн світлових років від Землі.