11 лютого 2023 р., перебуваючи із робочою поїздкою на одній з вітчизняних атомних станцій, Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про завершення середнього планово-попереджувального ремонту енергоблока АЕС та підключення його до електромережі. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Попри вчорашні намагання країни-терориста залишити українців без світла і тепла, ситуація в українській енергосистемі контрольована. Цьому, зокрема, сприяла самовіддана праця наших атомників, які швидко провели середній плановий ремонт на цьому енергоблоці-тисячнику з перевантаженням ядерного палива. Дякую вам за це», - зазначив Міністр енергетики.

Герман Галущенко також відвідав машинну залу іншого енергоблока, де завершився відновлювальний із заміною ротора ремонт турбогенератора. Завдяки цьому сьогодні енергоблок повернувся на свою максимальну потужність, додавши до енергосистеми ще 220 МВт електроенергії.

Тож тепер в енергосистемі України працюють усі дев’ять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території. Ще 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені.

За словами Міністра енергетики Германа Галущенка, сьогоднішня подія суттєво зменшить дефіцит генерації в енергосистемі та дозволить скоротити тривалість відключень електроенергії.