Фахівці з австралійського університету Вуллонгонга ретельно проаналізували дані отримані від декількох тисяч людей, яких чекала швидка смерть. Вчені зверталися до кожного з таких людей і просили відповісти на єдине запитання: «Що ви відчуваєте?». Результати виявилися не зовсім передбачуваними.
З’ясувалося, що у більшості випадків люди не відчувають болю. Так відповіли 85% учасників експерименту, лише 7,4% опитаних повідомили про болючі відчуття. А ось про те, що відчувають сильний стрес, викликаний втомою, згадали у своїх відповідях 13,3% опитаних пацієнтів. 7% людей, які взяли участь у цьому дослідженні розповіли про втрату апетиту.
Крім вищезгаданих відчуттів учасники дослідження австралійських вчених також відзначали, що їх часом турбують нудота, безсоння, складності з диханням, а також вказували на проблеми з кишківником.
Проаналізувавши всі дані, фахівці прийшли до висновку, що на смертному одрі людина найчастіше умиротворена і спокійна, спростувавши таким чином припущення, що смерть найчастіше настає саме від сильного болю. У деяких випадках це, зрозуміло, може бути так, але аж ніяк не завжди.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»