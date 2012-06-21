Австралійські вчені вважають, що цукор може стати джерелом екологічно чистого палива і біопластика, яких легко утилізується. У лабораторії університету штату Квінсленд вже проведено перші експерименти з редагування генів цукрової тростини, що дозволить знайти нове застосування рослини і знизити навантаження на екосистему планети.
Вчені відзначають, що падаючий попит на цукор – хороший час, щоб «знайти в ньому нове джерело зеленої енергії і захистити промисловість країни вартістю 2 млрд доларів.
За інформацією професора Роберта Генрі, директора товариства агрокультури та інновацій в галузі харчової промисловості штату Квінсленд, в цукровій тростині закладено величезний потенціал і саме вивчення ДНК рослини і його генна модифікація стане важливим кроком у пошуку поновлюваного, екологічно чистого джерела енергії. «Після модифікації генома очерету ми зможемо отримувати з цієї культури біопаливо, а також волокно для виготовлення безпечного для довкілля біоластика», – переконаний вчений.
«Щорічно в Австралії збирають майже 35 млн тонн цукрової тростини. Це приносить нашій економіці майже 2 млрд доларів і дає роботу 40 тисячам працівників, але сьогодні індустрія бореться за рентабельність: попит на цукор і його ціна падають, а витрати зростають. Це означає, що багато виробників зацікавлені в альтернативному використанні свого очерету», – розповів Даррен Рейкманн, старший науковий співробітник університету Квінсленда, який розробляє альтернативні виробничі лінії для обробки цукрової тростини.
За словами Рейкманна, пілотна лінія виробництва палива з тростини вже спроектована і готова до прийому першої сировини. Але для переходу навіть частини існуючого виробництва на нові рейки потрібно майже десять років і масштабні інвестиції, які, втім, швидко окупляться.
«У довгостроковій перспективі виробництво палива з цукрового очерету матиме подвійну вигоду і від продажу чистого, зеленого палива, безпечного для навколишнього середовища, і від створення нових робочих місць в економічно слабких регіонах», – сказав він.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»