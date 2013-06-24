Уряд Австралії на запит США та України відправить Києву чергову військову та гуманітарну допомогу у вигляді шести гаубиць, боєприпасів, гуманітарки та енергетичного вугілля.

Як передає Укрінформ із посиланням на Australian Associated Press, про це йдеться в заяві прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона та міністра оборони Пітера Даттона.

Зазначається, що в новий транш військової допомоги від Австралії увійдуть шість гаубиць М777 калібру 155 міліметрів разом із боєприпасами на суму загалом 26,7 мільйона доларів.

Окрім того, Канберра відправить Києву гуманітарну допомогу на суму 65 мільйонів доларів, а також більше 70 тисяч тонн енергетичного вугілля.

«Уряд Австраліїпродовжить шукати можливості для наступної військової допомоги там, де це можливо, для забезпечення необхідного потенціалу Збройним силам України», - зазначив австралійський прем’єр.

Повідомляється, що оголошення нового траншу допомоги від Австралії відбулося після міжнародної зустрічі на рівні глав оборонних відомств десятків країн у німецькому Рамштайні.

Загалом Австралія вже надала військової допомоги Україні на суму близько 225 мільйонів доларів.