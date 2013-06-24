Україна й Австрія домовилися, що 23 травня у Львові відбудеться Українсько-австрійський економічний форум. Він пройде за спільною участю Палати економіки Австрії та Торгово-промислової палати України. Основні тематичні блоки, які обговорюватимуть на цьому заході, — відновлення України, співпраця в енергетиці, промисловості та відновлюваній зеленій енергетиці. Про це йшлося під час онлайн-зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України — міністра економіки Юлії Свириденко та федерального міністра праці та економіки Республіки Австрія Мартіна Кохера.

«Домовилися паралельно готувати проведення Українсько-австрійського економічного форуму і засідання спільної робочої групи в межах Українсько-австрійської змішаної комісії з питань торговельно-економічних зв’язків. Австрійська сторона підтвердила велику зацікавленість бізнесу в участі у проєктах відновлення нашої країни та співпраці з українським бізнесом. На рівні урядовців маємо обговорити загальні умови роботи іноземного бізнесу в Україні. А вже в межах форуму відбуватиметься ширше обговорення залучення австрійських інвестицій в Україну, локалізацію та перенесення частки виробництва на нашу територію», — цитує слова Юлії Свириденко Міністерство економіки.