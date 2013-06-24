Австрія допомагає Україні захисними шоломами та бронежилетами у рамках Європейського фонду миру ЄС.
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив журналістами федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер під час передачі Україні автомобілів медичної допомоги у п’ятницю у Відні.
Ми беремо участь в рамках Євросоюзу у підтримці України за допомогою Європейського фонду миру. З одного боку, це відбувається шляхом надання зброїта боєприпасів. Наразі виділено вже 2 млрд євро. Ми – нейтральна країна, зброєю та боєприпасами ми не можемо. Але австрійський внесок - захисні шоломи та каски", - заявив канцлер, відповідаючи на запитання кореспондента агентства про можливу допомогу Україні захисним обладнанням.
Глава австрійського уряду наголосив, що Австрія продовжує стояти на стороні Україні і прагне надавати їй також практичну допомогу у межах своїх можливостей, окрім заяв про солідарність.
Нагадаємо, 24 травня Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення військової допомоги для України ще на 500 млн євро, довівши таким чином загальну суму, що виділяється для оборонних потреб України в межах Європейського фонду миру, до 2 млрд євро.
Кошти цього фонду держави - члени ЄС можуть використовувати для закупівлі для потреб України озброєння та військової техніки, обладнання і засобів індивідуального захисту та аптечок, пального того.