Зручні автоматичні камери схову повернулись на Центральний залізничний вокзал Києва. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Більше не треба тягати за собою валізи по всій столиці, якщо маєте вільний час перед рейсом. Краще залиште свої речі в автоматичній камері, оплатіть карткою або смартфоном і проведіть час у подорожі по місту. Наприклад, до Сирецького парку або озера Тельбін кільцевою електричкою прямо з вокзалу!

Де знайти:

у касових залах на Центральному вокзалі;

на переході (конкорсі) між Центральним та Південним вокзалами;

на Південному вокзалі.

Залишайте на зберігання багаж будь-якого розміру — від маленьких сумок до чемоданів у половину людського зросту. Вартість послуги — від 80 до 150 гривень за добу, залежно від розміру обраної комірки.

За безпеку власних речей можна не хвилюватися: усі камери надміцні та під постійним відеонаглядом.