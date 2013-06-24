Міністерство охорони здоров’я України минулого тижня отримало гуманітарну допомогу від Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва, благодійного проекту Medical Life Lines Ukraine, компанії «Евітас», гуманітарної організації Direct Relief. Про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, надійшли:
6 автомобілів швидкої допомоги,
98 палет лікарських засобів,
66 палет засобів індивідуального захисту.
«Дякуємо всім партнерам, які допомагають і підтримують українців у сьогоднішній боротьбі! Наша стійкість забезпечується завдяки роботі кожного з вас!» – зазначила заступник Міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.