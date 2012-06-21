Протокол про розподіл квот на вилов риби у 2019 році в Азовському морі з російською стороною підписало Державне рибне агентство України. «Після тривалих консультацій з відповідними органами виконавчої влади було вирішено направити протокол на підпис російській стороні дипломатичними каналами, щоб українські рибалки змогли й надалі здійснювати вилов водних біоресурсів в Азовському морі в межах правового поля. Протокол підписано дипломатичними каналами», — цитує Укрінформ слова голови Держрибагентства Ярослава Бєлова.
Згідно з документом, розподіл квоти вилову зокрема бичка встановлюється в обсязі 9 тисяч тонн для України і 6 тисяч тонн для РФ. Протоколом узгоджено питання передачі затриманих рибалок стороні, до громадянства якої вони належать. «Це має сприяти зростанню рівня безпеки українських рибалок під час здійснення ними господарської діяльності», — додав посадовець.
Без протоколу українсько-російської комісії з питань рибальства щодо розподілу квот на вилов на 2019 рік наші рибалки не мали б права на професійну діяльність.