Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Багатодітні батьки, дружини яких отримали статус «Матері-героїні», мають змогу отримати грошову премію у розмірі 10 тисяч гривень. Раніше відповідну фінансову допомогу отримували тільки матері. Про це оголосили в Черкаській міській раді.
Аби одержати таку підтримку, необхідно подати до міської ради відповідні документи, перелік яких затверджений. Одне з місцевих видань з’ясувало, що хоч матерів-героїнь з березня 2019 у Черкасах з’явилося ще п’ятеро, на згадану владну підтримку поки що зможе претендувати лише один батько. Напередодні Новорічних свят він вже написав відповідну заяву.