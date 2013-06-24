«Схід України тримається тому, що Бахмут бореться. Це фортеця нашого духу. У важких боях і ціною багатьох життів у місті нині виборюється свобода для всіх нас. Захисники Бахмута заслуговують на максимальну підтримку й найвищу подяку. Вони наша міць, наші герої, надлюди. Нескорені перед ворогом. Україна пишається вами», — такі слова Президент України Володимир Зеленський написав у телеграмі після візиту на Донеччину, де зустрівся з українськими військовими, які мужньо обороняють місто Бахмут, стійко відбиваючи ворожі напади. Він наголосив, що наші герої обороняють там не лише Бахмут і не лише наш Донбас, а й усю Україну. Вони своєю хоробрістю доводять, що наша держава вистоїть і свого не віддасть.

Нині Бахмут — найгарячіша точка жорстоких боїв наших захисників проти найжорстокіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів. Глава нашої держави сміливо вирушив у місто, де нині справжнє пекло, щоб підтримати наших бійців і вручити військовослужбовцям державні нагороди. Президент заявив: «Робитимемо все можливе й неможливе, очікуване й неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог. Для тих результатів, яких очікують усі українці. Яких очікують усі наші міста й села на лінії фронту».

Як інформує Офіс Президента, Володимир Зеленський відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогові на підступах до міста. Глава держави вручив нагороди воїнам механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів. Усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв, які назавжди залишилися на полі бою.

У традиційному вечірньому зверненні до нації Президент розповів, що на шляху до передової проїхав Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку. Міста, села з ними поряд, які буквально виборюють життя. Життя для всіх нас — всіх українців і всього українського, ба більше, для всього й усіх, хто береже в собі людяність.

Глава держави констатував, що росія залишає там, куди заносить свій прапор, випалену землю, знищене життя. Біль, руїни й могили — це так званий рускій мір. І саме це зупиняють наші Герої. Саме це вони виганяють з України, крок за кроком повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти. Кожен день, який вони вистояли там, кожен удар, який вони витримали там, кожна атака, яку вони відбили, і кожна контратака, яку вони здійснили, — це життя для України.

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«Урядового кур’єра»