Лідери США й Німеччини підписали Вашингтонську декларацію, яка встановлює стратегічні пріоритети для взаємодії обох країн як у межах двосторонніх відносин, так і для спільної відповіді на глобальні виклики.

Текст документа оприлюднила в четвер пресслужба Білого дому, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні президент США й канцлер Німеччини підтверджують свою прихильність тісному двосторонньому співробітництву щодо сприяння миру, безпеці та процвітанню у всьому світі», – наголошується на початку документа.

При цьому підкреслюється, що взаємодія будуватиметься на принципах демократії, верховенства права, а також сприянні прозорості, ефективного врядування, підтримці громадянського суспільства і незалежності ЗМІ.

«Ми захищатимемо права та гідність усіх людей і протистоятимемо несправедливості й нерівності скрізь, де це відбуватиметься», – зазначається в декларації.

Лідери обох країн також зобов’язалися боронити відкритий світ.

«По всій земній кулі всі країни повинні мати свободу для визначення власного політичного майбутнього, вільного від втручання ззовні, примусу чи панування з боку зовнішніх сил», – йдеться в документі.

Крім того, США й Німеччина підкреслили «критичну важливість свободи судноплавства та польотів, а також інших законних шляхів використання моря відповідно до міжнародного права». У цьому зв’язку наголошується, що Вашингтон і Берлін протистоятимуть спробам розподілу світу на зони впливу, територіальної анексії, транснаціональних репресій, використання енергопостачання в якості зброї.

Сторони висловили готовність «невтомно працювати» в ім’я вільної та мирної Європи, і в цьому контексті заявили, що союзництво в НАТО залишається основою для цих зусиль.

«Ми підкреслюємо необхідність розвитку наших альянсів та партнерських відносин для відповіді на майбутні виклики, у тому числі, кіберзагрози, енергетичну безпеку, дезінформацію, корупцію, відступ від демократії та втручання у наші вибори», – зазначається в декларації.

Лідери країн також погодились працювати разом, щоби нові технології були спрямовані на свободу, а не на її утиски. Вони висловили рішучість щодо спільних кроків для подолання кліматичної кризи, зміцнення глобальної безпеки у сфері охорони здоров’я, в тому числі стійкості до майбутніх пандемій.

Окремо зазначається, що з метою взаємодії в економічній сфері сторони погодились встановити Американсько-Німецький економічний діалог.

Як повідомляв Укрінформ, федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель у четвер провела зустріч із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Сторони провели переговори по цілому переліку питань, що стоять на порядку денному, у тому числі, щодо протидії російській агресії, підтримки України та інших країн Європи.