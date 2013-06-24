Президент США Джо Байден планує зустрітися з прем’єр-міністром Швеції й президентом Фінляндії в Вашингтоні, щоби обговорити перспективи приєднання двох країн до НАТО, а також інші питання, зокрема, й щодо підтримки України.

Зустріч має відбутися 19 травня, повідомили у вівторок у Білому домі, передає Укрінформ.

«У четвер президент Байденприйме в Білому домі прем'єр-міністра Швеції Магдалену Андерссон і президента Фінляндії Саулі Нііністьо», - зазначається в повідомленні.

У Білому домі підкреслили, що лідери обговорять заявки Фінляндії й Швеції щодо приєднання країн до НАТО, питання європейської безпеки, зміцнення партнерських відносин з низки глобальних питань, а також підтримку України.

Як повідомляв Укрінформ, після неспровокованої агресії рф проти України, Швеція й Фінляндія, які до цього дотримувалися нейтрального статусу, оголосили про рішення подати заявки щодо членства в НАТО.

У вівторок, 17 травня глава МЗС Швеції Анн Лінде підписала відповідну заявку. Цього ж дня фінський парламент проголосував за приєднання країни до Північноатлантичного альянсу.

Намір урядів Фінляндії й Швеції був переважно підтриманий громадянами та всіма політичними силами в обох країнах. Свою підтримку такого кроку вже висловили більшість членів НАТО й офіційний Брюссель.