Президент США Джо Байден відвідав американсько-мексиканський кордон - вперше з моменту вступу на посаду.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що у супроводі бійців прикордонної служби Байденоглянув частину стіни на кордоні між країнами, що була ключовим пріоритетом його попередника Дональда Трампа. Чинний глава Білого дому прагнув продемонструвати, що його адміністрація серйозно ставиться до проблеми мігрантів.

У четвер Байден заявив, що його адміністрація посилить імміграційний контроль, блокуючи на кордоні мігрантів з Куби, Гаїті та Нікарагуа, які можуть бути вислані назад у Мексику.

Разом із міністром внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасом Байден також відвідав Міст двох Америк, який з’єднує Сполучені Штати та Мексику, і оглянув обладнання, яке використовують прикордонники для виявлення наркотиків.

У 2022-му фінансовому році співробітники прикордонної служби затримали на кордоні з Мексикою 2,2 мільйона осіб.

Після візиту в Ель-Пасо Байден прибув до аеропорту Мехіко, де його зустрів президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Байден, Лопес Обрадор і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо проведуть триденний саміт, присвячений енергетиці, економічному співробітництву, імміграції та протидії торгівлі наркотиками. Захід розпочнеться у понеділок.