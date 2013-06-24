Президент США Джо Байден звернувся до Американської нації, назвавши масовою різаниною розстріл десятків дітей у початковій школі в Техасі, що сталася в вівторок.

Звернення транслювалося в прямому ефірі з Білого дому, передає Укрінформ.

«Коли я став президентом, я сподівався, що мені не доведеться робити цього знову», - розпочав своє звернення до американців президент США.

Таким чином він нагадав про подібний інцидент, який стався в 2012 році, коли віцепрезидент Байден був призначений на чолі реагування уряду на масову стрілянину в школі Сенді Кук у Ньютауні.

Байден наголосив, що напад озброєного чоловіка в вівторок на початкову школу в містечку Увалді, є «черговою різаниною». За останніми даними, внаслідок застосування зброї 18-річним підлітком у школі загинула щонайменше 21 людина, в тому числі 18 дітей і троє дорослих.

За інформацією слідства, мотиви нападника невідомі. Перед тим, як приїхати до школи він вистрілив у свою бабусю, яку терміново доставили до лікарні повітряним шляхом. Після цього він на своєму пікапі дістався школи, де потрапив у ДТП, в’їхавши в канаву.

Звідти нападник попрямував до навчального закладу. Як встановили правоохоронці, він був одягнений у бронежилет, мав із собою пістолет, гвинтівку й рюкзак. Спроби охоронців не пустити його в будівлю не були успішними. Нападник увійшов усередину, де відкрив невибірковий вогонь у кількох класних кімнатах. Пізніше поліція затримала чоловіка.

У цьому зв’язку президент США Джо Байден під час звернення наголосив, що втрата дитини – це втрата шматочка душі. «Як нація, ми маємо спитати себе, коли, заради Бога, ми постанемо проти збройного лобі? Коли, заради Бога, ми зробимо те, що всі добре знаємо потрібно зробити?»- наголосив президент.

Зі зверненнями, які засуджують прагнення збройного лобі США зберегти майже безконтрольний продаж стрілецького приладдя в країні, виступили також колишні президенти Білл Клінтон і Барак Обама.

Нагадаємо, Джо Байден ще на початку свого президентства назвав прояви насильства зі зброєю в Америці справжньою «епідемією», яка загрожує національній безпеці. У цьому зв’язку адміністрація США наполягає на застосовуванні кроків для обмеження вільного обігу зброї в країні. Водночас республіканці за підтримки збройного лобі країни виступають проти обмежень, посилаючись на право американців вільно володіти зброєю, закріплене Конституцією США.