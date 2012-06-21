Договір консорціумного кредиту обсягом 376 мільйонів доларів США підписав Укравтодор і шість українських банків: Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСКОМБАНК, Банк Кредит Дніпро, ПУМБ. Кредит надається із забезпеченням у формі державних гарантій на п’ять років з відсотковою ставкою 4,9% річних. Отримані у межах договору кошти буде спрямовано на будівництво й оновлення доріг за програмою «Велике будівництво», повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Мінінфраструктури.

«Торік угода з Укрексімбанком була одним із трьох основних джерел фінансування масштабної програми. Цьогоріч на наше прохання команда Укрексімбанку відкрила Укравтодору нові фінансові можливості механізму консорціумного кредиту. Його основна перевага: держава швидко може отримати необхідний обсяг коштів, а банк — реальні можливості для інвестицій. У найближчій перспективі ми розглядаємо варіанти подібного фінансування не лише для дорожньої та мостової інфраструктури, а й аеропортів, залізниці, морської та річкової інфраструктури тощо», — зазначає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.