За січень-вересень чистий прибуток платоспроможних банків становив 7,4 млрд грн. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рентабельність капіталу сектору за дев’ять місяців 2022-го становила 4,3% порівняно з 32,1% рік тому. Така динаміка значною мірою зумовлена зростанням відрахувань у резерви під понесені та очікувані збитки внаслідок війни. З початку року банки сформували резерви обсягом 99,0 млрд грн, із них за березень-вересень – 93,3 млрд грн.

Операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за дев’ять місяців на 78%. Зокрема за підсумками III кварталу чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви становив 56,5 млрд грн порівняно з 25,7 млрд грн у III кварталі 2021 року.

«Збереження операційної прибутковості дасть змогу більшості банків самостійно відновити капітал після проходження поточної кризи», — прокоментував голова Національного банку Андрій Пишний.

Станом на 1 жовтня 2022 року з 67 платоспроможних банків 44 установи були прибутковими.