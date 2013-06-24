Підсумки перших трьох місяців 2022 року вказують, що банківська система України припинила зростання і негативними показниками відреагувала на початок війни росії проти України. За перші три місяці 2022 року, або за один місяць війни, якість кредитних портфелів банків майже не змінилася. Проте такі оцінки попередні і враховують лише трохи більш як 30 днів війни з понад 100. Тож агентство очікує погіршення ситуації, але з оптимізмом дивиться в майбутнє і вважає, що банківська система України завдяки державним банкам та банкам з іноземним капіталом впевнено пройде кризу, спричинену війною.

Лідери рейтингу

Першу сходинку в рейтингу зайняв АТ «Кредобанк», який три місяці 2022 року завершив із чистим прибутком 39,624 млн грн та чистим процентним доходом 533,066 млн грн. Частка поганих кредитів банку на 01.04.2022 року становила всього 7,12% і була майже вдвічі меншою за середнє значення показника в банках, які брали участь у рейтингу. На думку агентства, дуже сильні позиції АТ «Кредобанк» у західному регіоні України та високий рівень підтримки зовнішніх акціонерів дали йому змогу зайняти лідерські позиції в рейтингу під час війни.

За підсумками трьох місяців 2022 року другу сходинку рейтингу очолив Райффайзен Банк. За три місяці 2022 року він отримав чистий процентний дохід у сумі 2,4 млрд грн та незначний збиток. Станом на 01.04.2022 року частка NPL у кредитному портфелі банку становила всього 2,21%.

Уже традиційно до числа банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов АТ «БАНК ФОРВАРД». За даними звітності банку, його чистий процентний дохід за три місяці 2022 року становив 161,547 млн грн, а чистий комісійний дохід — 1,398 млн грн. Три місяці 2022 року АТ «БАНК ФОРВАРД» завершив із чистим прибутком 25,643 млн грн. На 01.04.2022 року кошти клієнтів банку становили 1,638 млрд грн. Банк утримував частку NPL у своєму кредитному портфелі на рівні 17,26%, що значно менше, ніж середній показник по банківській системі. За оцінками агентства, АТ «БАНК ФОРВАРД» мав досить привабливі депозитні програми.

Стабільно надійні держбанки

Як і раніше, всі чотири банки з державною часткою, які активно працюють в роздрібному бізнесі, увійшли до групи банків з надійними депозитами. Серед держбанків укотре найуспішнішим виявився ПриватБанк, майже постійний учасник рейтингу, що входить до ТОП-10 банків з надійними депозитами. Перший квартал 2022 року ПриватБанк завершив із прибутком у сумі 3,714 млрд грн. За перший квартал 2022 року банк знизив рівень NPL у своєму кредитному портфелі на 1,9 п.п.

Непогані результати показав Укргазбанк. На 01.04.2022 року частка NPL у його кредитному портфелі становила 11,72%. Банк, за даними звітності, яку опубліковано на сайті НБУ, завершив три місяці 2022 року з чистим процентним доходом 1,4 млрд грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав скромніші, ніж інші державні банки, результати, але його діяльність теж була помітною. Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі Ощадбанку на початок другого кварталу 2022 року становила 36,5%. Нагадаємо, що за 2019 рік частка проблемних кредитів в Ощадбанку знизилася на 10,44 п.п., за 2020-й вона скоротилася ще на 5,46 процентних пункти, а за перші три місяці 2022 року відбулося зниження ще на 0,15 п.п.

Укрексімбанк завершив три місяці 2022 року із чистим процентним доходом на рівні 1,356 млрд грн та чистим комісійним доходом у розмірі 0,261 млн грн. Чистий збиток банку після оподаткування за підсумками перших трьох місяців 2022 року становив 2,02 млрд грн.

ТОП-12 банків з найвищим рівнем рейтингу надійності депозитів

№ п/п Назва банку Рівень рейтингу депозитів Підсумкова рейтингова оцінка в балах 1 АТ «КРЕДОБАНК» rd.1 (pi) 10,0193 2 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» rd.1 (pi) 9,9562 3 АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» rd.1 (pi) 9,8989 4 АТ «ПРАВЕКС БАНК» rd.1 (pi) 9,8790 5 АТ «УКРСИББАНК» rd.1 (pi) 9,6632 6 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» rd.1 (pi) 9,5127 7 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» rd.1 (pi) 9,4371 8 АТ «БАНК ФОРВАРД» rd.1 (pi) 9,0035 9 АБ «УКРГАЗБАНК» rd.1 (pi) 8,8667 10 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» rd.1 (pi) 8,7084 11 АТ «УКРЕКСІМБАНК» rd.1 (pi) 8,4734 12 АТ «ОЩАДБАНК» rd.1 (pi) 8,2498

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»

Примітка: Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено щодо середніх значень числових чинників, які брали до уваги під час оцінки. Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі розбіжності даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку перевагу надавали квартальним даним НБУ. Порівнюючи результати рейтингів за перший квартал та перше півріччя 2017 року, дев’ять місяців 2017 року, за 2017 рік, а також за перший квартал та перше півріччя 2018 року, слід враховувати, що рейтинги розраховували за методикою, в яку вносили зміни в лютому і травні 2017 року, змінювався формат надання банками публічних даних через вебсайт НБУ. Рейтинг розраховували за актуальними даними. Однак якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі чинники, що впливають на депозити банку до 13 червня 2022 року включно, ці чинники враховували під час оцінювання.

Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства

«Стандарт-Рейтинг» (Україна)