Попри масовані ракетні удари по території України, Національний банк перебуває на постійному зв’язку з банками та вживає всіх необхідних заходів для їхньої нормальної роботи, повідомляє регулятор.

НБУ просить банки забезпечувати функціонування своїх сервісів у дистанційному режимі, а роботу відділень перевести в безпечний формат.

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку працює у звичайному режимі. Банки підключені до СЕП та здійснюють платежі клієнтів у штатному режимі та без перебоїв. У звичайному режимі працюють міжнародні карткові платіжні системи, НПС «ПРОСТІР», Система ВаnkID НБУ.

Безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі, зокрема через POS-термінали або віддалені канали обслуговування (мобільний та інтернет-банкінг). Торговельна мережа — магазини, аптеки, АЗС — безперебійно приймають безготівкову оплату.

Національний банк закликає громадян віддавати перевагу дистанційному банківському обслуговуванню та не відвідувати банківські відділення через підвищену загрозу повторних ракетних ударів.