Китаєць Го Гангтан знайшов сина після 24 років виснажливих пошуків, проїхавши усю країну на мотоциклі — 500 тисяч кілометрів. Сина Го Гангтана викрали торгівці людьми, коли йому було лише два роки, просто у дворі будинку у провінції Шандьдун, де жила сім’я.

За даними міністерства громадської безпеки КНР, поліція змогла встановити особу сина Го Гангтана за допомогою ДНК-тестування. Пізніше у цій справі було виявлено й заарештовано двох підозрюваних, повідомляє ВВС. Затримані підтвердили, що спланували викрасти малюка заради грошей. Як розповіла підозрювана жінка, яку поліція називає лише на прізвище Тан, вона побачила хлопчика, що грався сам біля дому, схопила його і відвезла на автовокзал, де на неї чекав її партнер на прізвище Ху. Потім пара разом з викраденим хлопчиком сіла в міжміський автобус, який прямував до сусідньої провінції Хенань, і там продали його. Китайські ЗМІ повідомляють, що весь цей час син Го Гангтана жив у цій провінції.

«Тепер, коли я знайшов сина, ми всі можемо бути щасливими», — сказав Го Гангтан журналістам. Але до цього він пройшов складний шлях. Після того як його сина викрали 1997 року, Го об’їздив на мотоциклі 20 провінцій країни, переслідуючи викрадачів. Він потрапляв у дорожньо-транспортні пригоди, став жертвою грабіжників і поміняв десять мотоциклів. Скрізь, де він був, Го Гангтан розповсюджував листівки з фотографією сина. Він витратив усі заощадження на цю місію, ночував під мостами і жебракував, коли в нього закінчувалися гроші. Ці тривалі пошуки зробили його провідним членом громадської організації Китаю, яка займається пошуками зниклих безвісти, і допоміг щонайменше семи батькам возз’єднатися з викраденими дітьми.

У Китаї викрадення й торгівля немовлятами — велика проблема. 2015-го повідомляли, що щороку у країні викрадають 20 тисяч дітей. Багато з них продають на всиновлення і в Китаї, і за кордоном.