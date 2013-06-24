Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, яке спрощує для бажаючих взяти дитину на виховання у сім’ю подання документів та отримання первинної консультації завдяки цифровізації. Рішення було напрацьоване за ініціативи Дар’ї Герасимчук, радниці–уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Отримати первинну консультацію щодо усиновлення відтепер можна буде як під час особистого прийому, так і онлайн. За результатами консультації людина зможе або впевнитись у своєму бажанні та спроможності бути усиновлювачем, або обрати іншу форму сімейного виховання - опіку, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, сім’ю патронатного вихователя, або зробити висновок щодо передчасності свого рішення, що убезпечить дитину від травматизації внаслідок скасування усиновлення.

Також відповідно до рішення Уряду бажаючі взяти на виховання дитину у сім’ю зможуть подати заяву не лише в паперовій формі, але і в електронній через особистий кабінет на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, прикріпивши до неї необхідні документи, згенеровані з різних баз даних, державних реєстрів та інформаційних систем.

Довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, буде одночасно надаватися як людині, так і відповідній службі у справах дітей, отже її туди не потрібно буде «доносити» самостійно.

«Це – важливий крок до розвитку та популяризації усиновлення в нашій країні. І я вдячна Дар’ї Герасимчук за ініціативу в цьому питанні. Цифровізація зробить бюрократичні процеси простішими та швидшими для людини. Можливість частину процесу здійснити онлайн важливо в умовах воєнного стану, адже це допомагає не наражати людей зайвий раз на небезпеку під час відвідування установ та очікування в чергах. Можливість отримати первинну консультацію онлайн сприятиме прийняттю відповідального рішення про усиновлення, коли людина матиме змогу подумати та зважити наслідки і свої ресурси, - коментує Марина Лазебна. -Сьогодні маємо близько 17 тисяч дітей, які можуть бути усиновлені, і лише трохи більше тисячі кандидатів в усиновлювачі. Внаслідок широкомасштабної війни росії проти України кількість таких дітей може зрости. Тому популяризація та роз’яснювальна робота щодо усиновлення важливі. Усиновити або взяти дитину у сім’ю має перетворитись з індивідуального подвига на суспільну норму. І ми розуміємо, що для таких змін нам необхідні будуть наступні кроки. Це:

Комплексна система надання соціальних послуг та соціальних допомог для підтримки родин з дітьми, попередження потрапляння в складні життєві обставини або швидкого виходу з них.

Впровадження системи опікунських центрів, які надаватимуть підтримку та супровід родинам, які взяли дитину на виховання. І не лише прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам і піклувальникам, але і усиновлювачам.

Ратифікація Гаазької конвенції про захист дітей та співпрацю з питань міжнародного усиновлення.

Впровадження системи спеціалізованих ювенальних судів, які займатимуться вирішенням справ про усиновлення, а також інших судових справ за участю неповнолітніх у співпраці зі службами у справах дітей та іншими соціальними службами».

Технічна реалізація рішення Уряду забезпечена спільно командами Міністерства соціальної політики України та Міністерства цифрової трансформації України.