Вона може запалити в учнях вогник знань навіть через екран монітору. Повести у захоплюючу історичну подорож скрізь час і простір. До Дня працівника освіти розповідаємо про вчительку-новаторку у рубриці Дніпропетровської обласної військової адміністрації «Творці перемоги».

Вчителька історії та правознавства Яна Шиманчик викладає в одній з невеликих сільських шкіл. Каже, професію обирала серцем. Тепер вчителювання – справа усього її життя.

«Не уявляю себе без своїх учнів. Діти – це круто. Школа – це простір, де можна творити. Зараз педагог ще й у якісь мірі актор, режисер-постановник, хореограф, відеоператор, блогер», – зазначила Яна Шиманчик.

Вчителька зізнається, після 24 лютого багато чого змінилося. Втім не було жодної думки покинути школу.

«Зранку я як і зазвичай прокинулася. Почитала новини. Всі писали, що почалося повномасштабне вторгнення. Все ж я зібралася та пішла на автобус, щоб їхати на роботу. Повертаю голову, наді мною в небі пролітає ракета. Ступор, оніміння. Не розуміння, що буде далі», – згадує вчителька.

Нині пристосовується до обставин. Адже попри все діти мають вчитися. А ще педагогиня доводить, що навчання онлайн може бути цікавим.

«Якщо вчитель творчий, він щось придумує. Зараз купа можливостей. Я, наприклад, люблю використовувати 3D інсталяції. Завдяки спеціальній програмі ми разом з учнями можемо віртуально побувати в середині Троянського коня. Або «помандрувати» стародавніми Афінами», – розповіла Яна Шиманчик.

Вона додала, що разом із дітьми вони розгадують кросворди, збирають історичні пазли. «Розгортають» стрічку часу. Зі старшими можуть і подискутувати. З молодшими – пограти.

«Завдання, щоб школярам було цікаво. Вони в мене кричать: «Історія! Ура!». Ніколи не питають, коли вже урок закінчиться», – наголосила вчителька.

Цьогоріч Яна Шиманчик отримала статус кращого вчителя дистанційного навчання. Вона стала переможницею Всеукраїнського освітнього конкурсу «РодовідУчитель – 2022». Презентувала серію своїх онлайн-уроків з всесвітньої історії.

А ще стала лауреаткою конкурсу «Учитель року-2022».

Вчителька впевнена у перемозі України. Збирається й далі розвивати сільську освіту.