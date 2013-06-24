Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з працівниками СБУ передали товари подвійного та військового призначення, амуніцію тощо військовим частинам, від імені яких «волонтери» складали документи на ввезення допомоги. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначені товари, орієнтовною вартістю 15 млн гривень, були виявлені у зловмисників, які організували схему з імпорту товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Йдеться про бронежилети, плитоноски, шоломи, розгрузки, підсумки, аптечки, прилади нічного бачення, оптичні прилади тощо.

БЕБ викрило групу осіб, які під час дії воєнного стану, щоб уникнути мобілізації, виїхали за межі держави за підробленими документами.

Детективи БЕБ встановили, що для ввезення на територію України зазначених товарів та безперешкодного проходження митного контролю під виглядом гуманітарної допомоги, фігуранти кримінального провадження також підробляли супровідні документи. У них були зазначені кінцеві отримувачі таких товарів: військові частини ЗСУ, благодійні організації тощо. Кошти на придбання товарів вони збирали у родичів військових ЗСУ, тероборони та волонтерів.

Порушники, своєю діяльністю дискредитували інститут благодійництва та волонтерської діяльності. Замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, вони організували продаж через соціальні мережі військової амуніції та товарів подвійного призначення за завищеними цінами підприємствам, установам, організаціям та громадянам. До злочинної діяльності, окрім згаданих осіб, були залучені деякі благодійні фонди та товариства.

Таким чином зловмисники, з метою власної наживи, умисно ухилилися від сплати ввізного мита та податку на додану вартість в розмірі 23 млн грн. Загальна орієнтовна вартість реалізованої продукції становить майже 72 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків приміщень, які використовували зловмисники, співробітники БЕБ вилучили товари подвійного та військового призначення, документи що підтверджують протиправну діяльність та факти ввезення товарів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Також вилучено готівкові кошти у сумі понад 3,3 млн грн. в еквіваленті.

Протиправну схему постачання на територію України товарів військового та подвійного призначення під виглядом гуманітарної допомоги з використанням підроблених документів припинено.

Нагадаємо, що на початку червня організатору схеми було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

Двом учасникам кримінального провадження наразі повідомлено про підозру за ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється працівниками Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі Службою безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.