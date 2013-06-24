Питання із налагодження співпраці між Бюро економічної безпеки України та Служби внутрішніх доходів США (Internal Revenue Service (IRS)), проведення тренінгів для працівників БЕБ експертами IRS, підтримка інституційного розвитку відомства – основні теми, що обговорювалися сторонами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Онлайн-зустріч співробітників БЕБ з представниками керівництва IRS відбулася за сприяння Надзвичайного та Повноважного Посла України в США пані Оксани Маркарової.

Директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник розповів американським колегам про мету створення аналітично-правоохоронного органу, його становлення в умовах війни, структуру, важливість аналітики та ризик-орієнтованого підходу для аналізу кримінальних явищ та превенцію порушень у сфері економіки, як основного завдання органу.

«БЕБ налагоджує співпрацю із багатьма міжнародними партнерами для побудови ефективної аналітичної моделі для упередження і подолання кримінальних проявів в економічній сфері та захисту економіки в України. Завдяки спільній взаємовигідній співпраці, а також із залученням легального бізнесу, зможемо подолати тіньовий сектор, забезпечити конкурентні умови ведення бізнесу, та зробити українську економіку привабливою для інвестицій. Ще одним напрямом співпраці БЕБ з міжнародними партнерами є пошук та боротьба з легалізацією коштів у ЄС та США, отриманих в Україні незаконним шляхом», - зазначив Директор БЕБ.

Виконуюча обов’язки Комісара Управління великого бізнесу та міжнародного співробітництва IRS Холлі Паз, заступник виконуючої обов’язки Комісара Дженіфер Бест та Дебора Палачек директор відділу у сфері транскордонної діяльності IRS висловили зацікавленість у співпраці та подякували представникам БЕБ за презентацію органу.

За результатами зустрічі сторони домовилися про налагодження двосторонньої співпраці між БЕБ та IRS, методологічну підтримку, обмін інформацією та досвідом у боротьбі з кримінальними проявами у сфері віртуальних активів та криптовалюти, оцінку ризиків у діяльності міжнародних компаній та інших сферах економіки. Сторони домовились найближчим часом провести зустріч з експертами IRS, що відповідають за різні функціональні напрями IRS для детального обговорення порядку денного співпраці.

Американська сторона також підтвердила зацікавленість в організації робочого візиту співробітників БЕБ до США.

Довідково

Служба внутрішніх доходів США - Internal Revenue Service (IRS) -IRS – це державний орган Федерального уряду Сполучених Штатів Америки, який займається збором податків, контролює виконання законодавства про оподаткування та тлумачить податковий кодекс. В структурі IRS знаходиться підвідомчий орган - підрозділ Кримінальних розслідувань (IRS Criminal Investigation), відповідальний за розслідування кримінальних порушень Кодексу внутрішніх доходів США та пов’язаних фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, валютні порушення, шахрайство, пов’язане з крадіжкою особистих даних та фінансування тероризму тощо, а також запобігання порушенням податкового законодавства.

IRS підпорядковується Міністерству фінансів США та очолюється Комісаром Внутрішніх Доходів.