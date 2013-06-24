Організація взаємодії та співробітництва для вдосконалення державної санкційної політики, активізація обміну оперативною інформацією у межах визначених повноважень – питання, що обговорювалися на зустрічі Керівника Апарату РНБО України Андрія Зюзя та Директора Бюро економічної безпеки України Вадимом Мельником. Про це повідомляє Урядовий портал.

Задля практичної реалізації обміну інформацією, що спрямована на удосконалення санкційної політики в Україні сторони підписали Меморандум про співробітництво.

Керівництво БЕБ та РНБО домовилися про проведення спільних досліджень та аналізу у сфері посилення санкційної політики, обмін інформацією, пов’язаною з реалізацією та моніторингом її ефективності, та іншою інформацією.

«За допомогою Меморандуму про співробітництво ми зможемо ефективніше застосовувати, змінювати чи скасовувати санкційні обмеження, а також взаємодіяти в питаннях примусового вилучення в Україні об’єктів права власності рф та її резидентів.

Водночас документ передбачає створення спільних робочих груп та консультаційних, експертних об’єднань для розроблення пропозицій до концепцій та стратегій у санкційній сфері.

Переконаний, ця співпраця буде ефективною та матиме вагомі результати для захисту державних інтересів», - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

Нагадаємо, у межах досудових розслідувань кримінальних проваджень, детективи БЕБ арештували активи, майно та інші матеріальні цінності компаній, що прямо або опосередковано пов’язані з громадянами рф та рб, загальною вартістю понад 41 млрд грн.

Відповідно до ухвал судів про передачу майна та відповідних листів ОГП прийнято рішення та здійснюється процес передачі до АРМА арештованого у 2022 році майна та активів на суму понад 40 млрд грн. Окрім того, державний бюджет вже отримує дохід від активів рф та рб. Так АТ «Укрзалізниця» отримано 1,7 млрд грн доходу від комерційного використання арештованих залізничних вагонів та контейнерів, які належали компаніям рф та рб.

Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів – АРМА вже реалізувало раніше арештований детективами БЕБ аміак на загальну суму понад 910 мільйонів гривень. З них, з метою максимально швидкого перерахування цих коштів для потреб ЗСУ, на 600 млн грн вже придбано військові облігації.