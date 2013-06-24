Двох бегемотів із зоопарку бельгійського міста Антверпен помістили на карантин після того, як з’ясувалося, що вони захворіли на коронавірусну недугу. Про це повідомило видання Brussels Times. Не відомо, від кого бегемотихи 14-річна Імані та 41-річна Гермієн підхопили коронавірус, оскільки у працівників, які їх доглядають, його не виявили. Зазвичай бегемоти мають вологі носи, однак ветеринари вирішили протестувати тварин, коли помітили, що вони чхають і в них тече мокротиння.

Працівники Антверпенського зоопарку стверджують, що тварини почуваються добре, у них лише нежить. Але в зоопарку діятимуть посилені карантинні обмеження доти, доки бегемоти не одужають і їхні тести на коронавірус не покажуть негативний результат. Вольєр з тваринами закрили для відвідувачів. А працівників, які їх доглядають, зобов’язали носити маски й окуляри, дезінфікувати взуття перед будь-яким контактом із тваринами і щодня робити швидкі тести на коронавірус.

«Наскільки мені відомо, це перше зареєстроване зараження тварин цього виду, — сказав головний ветеринар антверпенського зоопарку Френсіс Веркаммен. — Досі вірус виявляли здебільшого у людиноподібних мавп і котів». Він розповів, що торік, коли стало відомо, що тварини можуть заражатися від людей коронавірусом, усіх у зоопарку протестували, але тоді жодного захворювання на COVID-19 серед представників фауни не виявили.