Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

День Вознесіння, яке вчора відзначав католицький світ, – перше свято у Бельгії від часу карантину, яке люди провели без суворих заборон і обмежень. І хоча бари, кафе й ресторани в країні досі залишаються зачиненими, громадянам дозволили здійснювати одноденні поїздки територією Бельгії, а власникам літніх будинків на узбережжі Північного моря дали дозвіл їх навідати. У Бельгії відкрилися парки. Щоправда, там все ще не можна пікнікувати й засмагати, але ви можете вирушити туди з компанією друзів, щоб просто поспілкуватися на свіжому повітрі. Тим більше погода цими днями у Країні дощів, як називають у ЄС Бельгію, сонячна й тепла. На відміну від України.

Бельгійці ніби заново вчаться цінувати прості земні радощі, яких їх було позбавлено протягом двох останніх місяців. Тут і можливість просто сісти на трамвай, які в часи ізоляцію ходили рідко за обмеженим графіком, і поїхати в магазин. Магазини запрацювали у країні лише з минулого понеділка. І попри суворі вимоги носіння масок, постійне протирання рук і терпляче очікування у черзі, бельгійці радіють можливості купити нові речі, взуття, книги і багато тих дрібниць, яких не можна було придбати у продуктових супермаркетах протягом «локдауну». Окрім того, у Бельгії цього тижня відчинили двері перукарні й салони краси. І біля багатьох брюссельських барбершопів у перші дні стояли довгі черги чоловіків, адже правила для роботи перукарень суворі – один клієнт у приміщенні, маски обов’язкові.

Культурне життя Брюсселя, де зазвичай у весняні дні проходить безліч фестивалів, концертів і виставок, досі під забороною. Влада дала лише дозвіл на відкриття музеїв і бібліотек. Білети до музею можна придбати онлайн на певний час, щоб таким чином уникнути великого скупчення людей. Ми з сином відвідали Брюссельський природничий музей, дотримуючись усіх суворих правил, розроблених Радою нацбезпеки Бельгії. Візит до музею триває не більше двох годин, експозицію значно скорочено, проходи між залами сформовано таким чином, щоб відвідувачі якомога менше зустрічалися між собою. По всьому музею розставлено дезінфектори, всі інтерактивні дошки відключено, щоб відвідувачі, особливо діти, менше торкалися поверхонь, і, звичайно, всі в масках. Навіть на велетенську фігуру динозавра біля входу до музею хтось надягнув маску відповідного розміру. Вчені запевняють, що такі правила стануть скоро звичними для всіх громадських місць, проте одразу звикнути до таких обмежень, які у Бельгії називають «new normal» — «нове нормально», складно.

Але бельгійці оптимістично дивляться у майбутнє і чекають літа. Бо влада курортних міст на узбережжі пообіцяла вирішити питання відвідання пляжів на сезон відпусток. Можливо, це будуть спеціальні перепустки, які дадуть змогу всім охочим погрітися на сонці та скупатися у холодному Північному морі, і водночас – уникнути тісняви. Окрім того, бельгійці так само з нетерпіння чекають, коли 8 червня в країні відкриють ресторани та кафе, мріючи про келих прохолодного пива на літній терасі.

А поки що всі продовжують дотримуватися вимог безпеки. Хоча жителі чотирьох районів Брюсселя, чиї мери запровадили обов’язкове носіння масок для всіх і скрізь, навіть на вулиці, почали протестувати проти цього, на їхню думку, невиправдано суворого заходу.