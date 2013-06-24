Хоч осінь добігає кінця, грибний сезон у Бельгії досі в розпалі. Збирання грибів тут не така популярна справа, як в Україні, проте грибників у бельгійських лісах можна зустріти часто. Цікаво, що збирати гриби дозволено на території франкомовної частини країни — у Валлонії, а в нідерландомовній Фландрії заборонено, штраф за порушення цього правила — 300 євро.

Гриби, які ростуть у бельгійських лісах, звичні для українського грибника: білі, сироїжки, польські, маслюки, опеньки. Однак цього року бельгійський державний центр Antigifcentrum, який надає допомогу та інформацію у разі отруєнь, опублікував пресреліз із застереженням про небувале поширення у лісах отруйного гриба виду аmanita phalloides. Бельгійці називають його «смертельна шапка» або «ангел смерті». В Україні цей біло-зелений гриб з родини мухоморових знають як бліду поганку. В Antigifcentrum наголошують, що подібність цього гриба до їстівних робить його ще небезпечнішим. Адже цей один з найотруйніших грибів у світі можна переплутати з печерицею чи сироїжкою.

Тому бельгійські спеціалісти вирішили зайвий раз застерегти грибників від небезпеки. Вони нагадують, що у разі вживання в їжу блідої поганки до появи перших симптомів отруєння може минути до 12 годин. Під час першої фази отруєння з’являються ознаки гастроентериту: нудота й діарея. Потім ці симптоми слабшають, це означає, що отрута вразила печінку та нирки і спричинила внутрішню кровотечу. Людині, яка отруїлася блідою поганкою, потрібне інтенсивне лікування, іноді може знадобитися пересадка печінки, оскільки антидота до отрути цього гриба не існує. Близько 17% жертв блідої поганки вмирають протягом десяти днів після вживання.

Бельгійські науковці зазначають, що, згідно з цьогорічними спостереженнями, кількість блідих поганок, зафіксована у місцевих лісах, була найбільшою за останні 100 років. Нинішні вологе літо й тепла осінь створили ідеальні умови для грибів.

В Antigifcentrum зауважують, що кількість повідомлень про отруєння грибами в Бельгії щороку зростає, тому закликають бельгійців їсти лише ті гриби, які вони купують у магазині. «Ніколи не збирайте гриби в лісі, це найнадійніший спосіб уникнути ризику», — йдеться у пресрелізі.