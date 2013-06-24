Всесвітньо відомий британський вуличний художник Бенксі виставив на продаж через сайт благодійного фонду Legasy Of War 50 своїх малюнків-трафаретів, а отримані кошти планує передати на допомогу для України.

Про це художник повідомив в Iнстаграмі, передає Укрінформ.

«Я зробив 50 таких принтів, а всі виручені кошти підуть нашим друзям в Україні. Завітайте на сайт banksy.legacyofwarfoundation.com», - написав Бенксі.

На сайті фонду зазначається, що кожну з 50 робіт художника підписано і пронумеровано, один покупець може придбати лише один екземпляр за ціною 5000 фунтів стерлінгів.

Кожен екземпляр покладений у дерев’яну раму та унікальний, оскільки подряпини на кожен принт Бенксі наносив окремо – за допомогою ножа для піци.

«Якщо ви хочете придбати один, будь ласка, зареєструйте свої дані нижче. Реєстрація закінчується в п’ятницю, 16 грудня. Множинні замовлення та боти будуть дискваліфіковані. Переможців буде обрано за допомогою комп’ютера і їм буде надіслано інформацію про те, як завершити купівлю», – йдеться на сайті.

На кошти, отримані від розпродажу цих робіт, планується придбати машини швидкої допомоги та машини підтримки.

«Вони потрібні на Донбасі для продовження евакуації людей з обмеженими можливостями, інвалідів, літніх людей та постраждалих мирних жителів. Ми відправимо генератори, газові обігрівачі та ліхтарі на сонячних батареях до громад, які переживають сувору зиму без електроенергії. І ми зможемо продовжити нашу підтримку притулків у Києві для жінок та ЛГБТК-спільнот», – сказав генеральний директор фонду Legasy Of War Джайлз Дулей.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня Ірпінська міська рада ухвалила рішення присвоїти британському вуличному художнику Бенксі звання почесного громадянина Ірпеня.