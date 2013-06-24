Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та по пальне у країни Євросоюзу. Такий процес сприятиме швидшому розв’язанню проблеми дефіциту пального в Україні.
Зелені коридори для вантажівок, які перевозять пальне, погоджено із суміжними країнами. Автомобілі проходять необхідні прикордонно-митні процедури контролю у пріоритетному порядку в сусідній країні і в Україні.
«На виконання завдань керівництва держави та уряду прикордонники спільно із представниками митниці забезпечують безперебійний та позачерговий пропуск транспортних засобів, які перевозять пальне. Зокрема проведено взаємодію із представниками суміжних країн, які позачергово приймають транспортні засоби, що перевозять бензин і дизельне пальне, а також пропускають їх на виїзд. У разі виникнення черг на державному кордоні таким транспортним засобам надають пріоритет, зокрема з відведенням додаткових смуг для руху», — зазначив начальник пресслужби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко.