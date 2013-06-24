Француз Бернар Арно, який має контрольний пакет у французькій компанії LVMH, став найзаможнішою людиною світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки73-річного Арно оцінюються в 170,6 млрд доларів США, у той час, як в 51-річного Ілона Маска — 163,1 млрд доларів.

Слід зауважити, що раніше статки Маска оцінювалися в 340 млрд доларів США.

Зазначається, що зменшення статків Маска, зокрема, пов'язано з акціями компанії Tesla, які втратили у собівартості 50% цього року.

Натомість Арно протягом тривалого часу займав високі місця у списку найбагатших людей у світі, але його статки ніколи не зростали так швидко, як в американських технологічних мільярдерів.

Тепер імперія француза тримається “на плаву”, тоді як Марк Цукерберг, Джефф Безос і Ларрі Пейдж та Сергій Брін з Alphabet Inc. бачать, що їхні статки зменшуються на тлі зростання процентних ставок у США.

Нагадаємо, більшість великих світових брендів призупинили розміщення своєї реклами у Twitter через хаотичний підхід нового власника соцмережі Ілона Маска до управління компанією.