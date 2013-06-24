Україна та Велика Британія юридично закріпили скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі, підписавши відповідну угоду. Вона діятиме 12 місяців, але може бути продовжена на новий термін, повідомляє Міністерство економіки.

2021 року товарообіг між Україною та Великою Британією зріс майже на 57% і становив 2,2 мільярда доларів. Особливо активізувався експорт (+62%), який досяг обсягу понад мільярд доларів. Завдяки скасуванню ввізних мит і тарифних квот український бізнес матиме змогу збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю. Ідеться передовсім про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Саме ці товари Україна традиційно експортує до Великої Британії.

Це не лише сприятиме розвитку українського виробництва, а й збільшить надходження валютної виручки, зміцнить економіку України. Європейський Союз нещодавно теж оголосив про намір скасувати стягнення всіх імпортних мит на українські товари.