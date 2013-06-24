Ситуація на сході України та на кордонах нашої держави залишається складною, адже відведення російських сил досі не спостерігається. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час відеозустрічі із групою з понад 20 сенаторів і конгресменів США, які представляють Демократичну та Республіканську партії.

Він поінформував американських законодавців про кроки, які здійснюють нині задля досягнення миру в межах наявних переговорних форматів — нормандського, Тристоронньої контактної групи та мінського процесу. Наголошували і на важливості залучення США до процесу мирного врегулювання, повідомляє Офіс Президента.

«Зараз як ніколи мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета — зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку в Європі без завершення війни на Донбасі», — заявив Володимир Зеленський.

Окремо порушували теми посилення санкційного тиску на Російську Федерацію та українсько-американської взаємодії у безпековій галузі. Конгрес США може відіграти важливішу роль у розширенні підтримки оборонного сектору нашої держави.

Президент наголосив на важливості підтримки Сполученими Штатами євроатлантичних прагнень України й отримання нами розуміння перспектив набуття членства в Альянсі. «Жодних домовленостей щодо України без України. Жодна третя країна не може мати права голосу в питанні інтеграції України в НАТО», — зазначив Володимир Зеленський.

Обговорили сторони й проблематику газопроводу «Північний потік-2» та відзначили ризики цього геополітичного проєкту, який став енергетичною зброєю проти нашої держави та всього європейського континенту.

Американські законодавці одностайно висловилися за реалізацію ініціативи «Кримська платформа» та наголосили на незмінній підтримці незалежності й територіальної цілісності України.

Президент поінформував сенаторів і конгресменів про здобутки та поступ у земельній, банківській і судовій реформах та боротьбу з олігархічною системою. Він запросив американських законодавців відвідати Україну наступного року.