Кабінет Міністрів України затвердив розподіл субвенції місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів». На її реалізацію в бюджеті на 2021 рік закладено 1 мільярд гривень.

Як зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кошти в межах програми використають на проєкти, спрямовані на підтримку освіти в регіонах. «Це ініціативи, пов’язані з формуванням у закладах освіти безбар’єрного простору та організації й забезпечення здорового харчування. Звичайно ж, передбачено капітальні ремонти шкіл, а також оновлення матеріально-технічної бази їдалень освітніх закладів. Наразі у співпраці з облдержадміністраціями та народними депутатами погоджено більше 500 проєктів, що покликані покращити умови для належного освітнього процесу», — зазначив Глава уряду.

Крім того, Кабінет Міністрів України затвердив розподіл 150 мільйонів гривень субвенції місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти. «Це важливий крок, аби зробити їх більш сучасними та конкурентними, а також створити належні умови, аби здобувачі освіти отримували професійні навички прямо під час навчання», — наголосив Прем’єр-міністр.