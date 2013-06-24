Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів зустріч з Радником – уповноваженою Президента України з питань безбар'єрності Тетяною Ломакіною та мером Вільнюсу (2015-2023) Ремігіюсом Шимашюсом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ремігіюс Шимашюс презентував команді Мінінфраструктури концепцію реновації міста, яка була успішно втілена у Вільнюсі. Зокрема, вона передбачає якісно новий підхід до реконструкції закладів освіти, облаштування міського простору з урахуванням усіх норм безбарʼєрності і інклюзії.

«Створення безбар'єрного середовища – один із головних принципів масштабної відбудови. Вже зараз наша команда працює над створенням нових будівельних норм та впроваджує контроль за їхнім виконанням.

Приклад Вільнюса свідчить про те, як на місці застарілих радянських будівель можуть зʼявитися сучасні європейські обʼєкти інфраструктури, комфортні та доступні для всіх. Українські міста мають стати такими ж.

Команда Міністерства вже зробила значні кроки для реформи містобудування. Зокрема, Верховна Рада ухвалила законопроект 5655, який передбачає максимальну відкритість та прозорість в будівельній сфері. Для недопущення зловживань та корупції при будівництві запроваджується максимальна цифровізація усіх процесів. На всіх етапах ухвалення рішень передбачена автоматизація. Документ враховує найкращий сучасний міжнародний досвід в сфері містобудування, а також вимоги інклюзивності та безбар'єрності», – сказав Олександр Кубраков.

«Ми сьогодні побачили приклади трансформації об’єктів старого типу містобудування у дружні міські простори. Завдяки розумному проектуванню, людиноцентричності, врахуванню сучасних підходів в освітленні і озелененні саме ці простори сприяють покращенню взаємодії людей, розвитку соціального капіталу і суспільній згуртованості, всього того, що так важливо для відчуття безбар‘єрності. Ці цінності ми маємо привнести в відбудову України», - зазначила Тетяна Ломакіна, радниця - уповноважена Президента України з питань безбар‘єрності.

Нагадаємо, за ініціативи першої леді Олени Зеленської та за участі Мінінфраструктури розроблено Альбом безбар’єрних рішень. Це практичний посібник, який містить рекомендації щодо облаштування безбар’єрного простору та на прикладах ілюструє, як зробити міське середовище дружнім до маломобільних груп населення. Йдеться про людей з тимчасовими чи постійними порушеннями здоров’я, дорослих з маленькими дітьми, літніх людей, людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.