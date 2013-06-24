Президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою заохочення вакцинованих українців. Ми, пенсіонери, підтримуємо рішення керівника держави одночасно підтримати громадян, які пройшли щеплення від COVID-19, і підприємства та галузі народного господарства, що найбільш постраждали від введення карантинних обмежень.

Я, сільський учитель-пенсіонер, хочу запропонувати Президентові, Прем’єр-міністрові розширити перелік послуг, які можна буде сплатити за рахунок державної допомоги щепленим проти COVID-19 громадянам. Річ у тому, що ми, сільські пенсіонери, майже не маємо змоги витратити гроші на відвідання театру, виставки, купівлю абонемента у спортзал. Тому висловлю думку односельців: варто дозволити витрачати державну допомогу вакцинованим і на передплату періодичної преси.

Усі ми бачимо, що друковані медіа, редакції місцевих газет внаслідок карантину переживають кризу, втратили рекламодавців і передплатників, скорочують обсяг випусків, дехто тимчасово призупинив вихід видань. Переконаний, що держава повинна здійснити антикризову підтримку українських медіа, які страждають через економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусу й карантинними обмеженнями. Тоді ми, свідомі громадяни, отримаємо доступ до відповідальних джерел інформації — офіційно зареєстрованих газет, яким довіряють читачі.

Це буде правильне рішення щодо збереження й розвитку газет як потрібний крок у боротьбі з ворожою пропагандою, фейками та маніпуляціями. Перевірено часом: місцеві газети відіграють надзвичайно важливу роль у правдивому інформуванні про подолання наслідків пандемії, висвітлення на місцях реалізації втілюваних у державі реформ.

Якщо держава запровадить можливість витрачати цю допомогу на передплату місцевої преси, то тисячі редакцій ЗМІ долучаться до інформаційної кампанії з роз’яснення механізму отримання тисячі гривень та особливостей функціонування застосунку «Дія». І здійснити передплату буде просто, адже кошти через свою мережу прийматиме єдине підприємство — АТ «Укрпошта».

Виконайте наше прохання, і тисячі, мільйони пенсіонерів України читатимуть улюблені видання і будуть вдячні Президентові й уряду.

З повагою Данило Кіт,

с. Кумарі Миколаївської області